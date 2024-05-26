قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة 4 سنوات

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كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بشأن تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة.

حمل القرار الجمهوري الجديد، رقم 81 لسنة 2024، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

ونص القرار على تولي الدكتورة سحر فوزي جاد السنباطي، منصب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة هيام كمال مصطفى نظيف، نائبًا للرئيس، على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لمدة 4 سنوات.