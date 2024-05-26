وزير الري: تحسين أداء منشآت الري في مصر من خلال تنفيذ برامج لتأهيلها

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تهدف لتحسين أداء منشآت الري في مصر من خلال تنفيذ برامج تأهيل للمنشآت المائية ذات الأولوية، ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت المائية القائمة وضمان سلامتها من الناحية الإنشائية والتشغيلية، والمساهمة في تطوير منظومة توزيع المياه عن طريق رفع كفاءة تشغيل منشآت التحكم في التصرفات والبوابات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة خطة عمل صيانة وإحلال المنشآت المائية (المرحلة الأولى للمنشآت ذات الأولوية)، بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر، والبدء في إحلالها وصيانتها وتجديدها طبقا للحاجة.

وأوضح أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال تأهيل وصيانة المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والاستشاري ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة، كما تم تشكيل 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات مكونة من 3 مهندسين في كل لجنة، لمتابعة أعمال الإحلال والصيانة على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ، طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع استمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة.

واستعرض الدكتور سويلم - خلال الاجتماع - ما تم اتخاذه من إجراءات في المرحلة الأولى من خطة العمل، والتي تتضمن المنشآت التي تحتاج للصيانة أو الإحلال أو التجديد والتي تم تحديدها بمعرفة الإدارات العامة التابعة لمصلحة الري والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف على مستوى الجمهورية.

كما تم استعراض موقف حصر بيانات المنشآت وإدراجها ضمن قاعدة البيانات المعدة لهذا الشأن، حيث وجه الوزير بمواصلة العمل على تحديث قاعدة البيانات وإمدادها الدوري بالبيانات، بالتنسيق بين قطاع التخطيط ووحدة المتابعة المركزية وتدريب مهندسي الوزارة على استخدامها.

وتم أيضا عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.

وفي ضوء توجيهات الدكتور سويلم، السابقة بالعمل على رفع كفاءة المهندسين والفنيين بالوزارة من خلال المشاركة في دورات تدريبية متخصصة في إحلال وصيانة المنشآت المائية، تم عقد برنامج تدريبي في شهر مارس الماضي بعنوان "توحيد معايير التقييم للمنشآت وإعداد تقارير المتابعة الدورية" لرفع كفاءة مهندسي الوزارة في مجال تقييم ومتابعة المنشآت المائية.

كما تم عقد دورة تدريبية لأعضاء وحدة المتابعة المركزية في مجال التصميمات بمشروع قناطر ديروط الجديدة وجار إعداد دورات مماثلة لرؤساء اللجان بالمحافظات، كما يتم التنسيق لعقد دورة تدريبية للإشراف على التنفيذ وضبط الجودة ضمن مشروع قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة إلى سلسلة من الدورات التدريبية التي ستنعقد شهريا، بما يسهم في تطوير منظومة الري وإدارة المنشآت التابعة للوزارة.