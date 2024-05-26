بمشاركة وزيرَي الشباب والهجرة.. ختام ملتقى المصريين بالخارج لمكافحة الهجرة غير الشرعية -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

يشارك وزيرا الشباب والهجرة، اليوم الأحد، في ختام فعاليات الملتقى الأول لاتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، والذي يُقام تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي".

ويستعرض الدكتور محمود حسين، رئيس الاتحاد، خلال فعاليات الملتقى، أبرز التوصيات التي أفرزتها ورش العمل، التي عقدها الاتحاد لمئات الشباب من مختلف المحافظات، على مدار 3 أيام في بيت شباب الإسماعيلية .

وأكد الدكتور محمود حسين أن هناك عددًا من التوصيات المهمة والجادة التي سيتم الإعلان عنها، خلال فعاليات اليوم الأخير للملتقى، والتي يسعى الاتحاد لتنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالحكومة، لا سيما أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من أخطر الظواهر التي تهدد حياة البشر.

وأوضح الدكتور محمود حسين أن الاتحاد حرص على تنظيم الملتقى الأول لمواجهة الهجرة غير الشرعية؛ ليتماشى مع خطة الدولة لمواجهة تلك الظاهرة وتماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتزام مصر بمكافحة هذه الظاهرة؛ حيث يسعى الاتحاد لدعم جهود القيادة السياسية التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة من السواحل المصرية منذ عام 2016.

وقال علاء خليل، عضو مجلس إدارة الملتقى، إن الملتقى تضمن عقد دورات تدريبية عن احتياجات دول الخليج العربي، وتم تأكيد أهمية تدريب العمالة المصرية في المجالات المطلوبة بتلك الدول، فضلًا عن عقد دورات تدريبية مجانية على المهن التي تتطلبها سوق العمل وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة .

وقال محمد شحاتة، المنسق العام للملتقى، إن ملتقى شباب المصريين بالخارج لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يأتي تعزيزًا للدور القوي الذي تقوم به القيادة السياسية لمواجهة تلك الظاهرة، حيث يسعى الاتحاد لإطلاق حملة توعية للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتقديم المعلومات حول البدائل الممكنة وتسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتتضمن حملة إعلامية وندوات توعية بالجامعات والمدارس.