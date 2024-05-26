أعظم مشروع ثقافي للقرن الـ21.. تفاصيل المتحف المصري الكبير بالأرقام -(صور)

كتب- محمد أبو بكر:

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، إن المتحف المصري الكبير أعظم مشروع ثقافي للقرن الحادي والعشرين.

وأضاف "المركز"، بحسب فيديو جراف له، نشره عبر صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، أن المتحف المصري الكبير يُعد المشروع الأبرز والأهم للقرن الحادي والعشرين؛ حيث بدأت فكرة إنشائه في تسعينيات القرن الماضي، وفي عام 2002 وُضع حجر الأساس لمشروع المتحف ليُشيَّد في موقع متميز يُطل على أهرامات الجيزة، واكتمل تشييد مبنى المتحف خلال عام 2021، ليكون أكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، أن المتحف المصري الكبير بُني على مساحة ميدان المسلة المصرية بـ27 ألف متر مربع، وتصل مساحة المدخل الرئيسي للمتحف إلى 7 ألف متر مربع، ويضم تمثال الملك رمسيس و5 قطع أثرية.

وأشار إلى أن مساحة الدرج العظيم تصل إلى 6 آلاف متر مربع، ويوازي 6 أدوار ويحوي 87 قطعة أثرية، وتصل مساحة المتحف المصري الكبير إلى 500 ألف متر مربع، حيث يتميز بطراز معماري فريد.

وتابع "المركز"، أن مساحة متحف الطفل تصل إلى 5 آلاف متر مربع، ويحتوي المتحف على وسائط متعددة ونماذج لشرح المحتوى الأثري، في حين تصل مساحة قاعات العرض المؤقت إلى 5 آلاف متر مربع، وتحوي 4 قاعات للعروض المتميزة.

كما تابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء،أن مساحة قاعات العرض الدائم تصل إلى 18 ألف متر مربع، وتحوي القطع الأثرية الخاصة بالحضارة المصريةالقديمة، في حين تصل مساحة فصول الحرف والفنون إلى 880 متر مربع، وتحتوي على 5 فصول للحرف اليدوية.

وأكمل، أنه يوجد بالمتحف المصري الكبير 12 صالة عرض تغطي فترات ما قبل التاريخ حتى العصر الروماني، و40 ألف متر مربع مساحة مبنى المؤتمرات في المتحف، وتم تخصيص 7.5 آلاف متر لمقتنيات الملك توت عنخ آمون، وتضم 5 آلاف قطعة مجتمعة لأول مرة.

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