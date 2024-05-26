طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: اضطراب درجات الحرارة وأمطار رعدية ورياح

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، أن حالة طقس الـ6 أيام القادمة، يشهد عدد من الظواهر الجوية المختلفة، منها أمطار رعدية.

وأشارت "الهيئة"، إلى أن حالة الطقس اعتبارًا من الثلاثاء القادم، تشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويرصد "مصراوي"، حالة طقس الـ6 أيام القادمة خلال الأيام القادمة، كما يلي:

حالة الطقس اليوم الأحد 26 مايو 2024

توقعت "الأرصاد"، أن يسود حالة الطقس اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلًا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وأفادت "الهيئة"، بأن طقس اليوم الأحد، يتأثر بفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق متفرقة من غرب البلاد، على فترات متقطعة.

وقالت، إن الأحوال الجوية اليوم الأحد، تشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى الغرب.

وأضافت، أن حالة الطقس اليوم الأحد، ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يومي الأحد 26 مايو والإثنين 27 مايو.

حالة الطقس الإثنين 27 مايو 2024

أوضحت "الأرصاد"، أن حالة الطقس الإثنين 27 مايو 2024، تشهد، نشاط رياح، على السواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس من الثلاثاء 28 مايو 2024 حتى الجمعة 31 مايو

تابعت "الأرصاد"، أن حالة الطقس من الثلاثاء 28 مايو 2024 حتى الجمعة 31 مايو، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

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