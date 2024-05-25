رئيس النواب يهنئ النادي الأهلي بالفوز بدورى أبطال أفريقيا

كتب- نشأت علي:

تقدّم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص التهنئة للنادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية بمناسبة تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ 12 في تاريخه ، وذلك بعد فوزه على نادى الترجي التونسي في المباراة النهائية.

وخصّ رئيس مجلس النواب بالشكر والتقدير مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري واللاعبين، على الأداء المتميز للاعبين أثناء المباراة والإنجاز الذي حققه الفريق، مؤكداً أن هذا التتويج يعكس المستوى المتميز للرياضة المصرية، واعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الالعاب والبطولات .