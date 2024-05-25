عمرو أديب عن اللقب الإفريقي: الأهلي جبر خواطر المصريين وأسعد الملايين

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز النادي الأهلي على نظيره نادي الترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلًا: "مصر سعيدة باللقب الإفريقي الكبير، الأهلي جبر خواطر المصريين وأسعد الملايين في الداخل والخارج"

قال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر": وشي حلو على الأهلي حتى أمام الزمالك، نادي البطولات كعبه عالي على أي فريق، اللاعيبة كلهم أبطال ومعلمين، على مدى 100 عام سحر الفانلة الحمراء يقوم بدوره، استطاع الأهلي أن ينجح في اقتناص اللقب الكبير

أضاف مقدم "الحكاية": في ظل حرارة 38 درجة زحفت جماهير الأهلي لتشجيع فريقها، الأهلي دايمًا رجالة وجماهيره عظيمة، قلوبنا كادت تتوقف في الشوط الثاني في العديد من الكرات لنادي الترجي، الأهلي ظل صامدًا على مدار 90 دقيقة بذل خلالها كل العرق والجهد، آن لجمهور الاهلي أن يفرح".

وأكمل: "هنوه هنوه .. الأهلي كمل دستة الجاتوه، الأهلي بيكسر أرقامه القياسية العالمية، وننتظركم في السوبر الأفريقي وكل التوفيق للزمالك".

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "كمصري يجب أن تكون سعيد وتشعر بكثير من التقدير لأبطال النادي الأهلي، وجمهوره يستحق وسام وباقة ورد، قد لا أكون أهلاوي لكنني أفتخر بفوز ونجاح الأهلي، ويجب أن نتذكر معلول ملك الحلول الذي ساهم في وصول الأهلي لمنصة التتويج".