الدعم وصل لـ 130 مليار جنيه.. الرئيس السيسي يكشف تكلفة رغيف الخبر على الدولة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تكلفة رغيف العيش جنيه وربع، موضحا أن رغيف العيش اللى بيتباع بشلن 5 ساغ بيكلف الدولة 125 قرش".

وأضاف "السيسي"، خلال خلال كلمته بافتتاح مشروعات توشكى بالوادي الجديد، أن الدولة تدعم الخبز بـ 130 مليار سنويًا بدلًا من 20 لـ 30 مليار سابقا.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح موسم حصاد القمح في مشروع توشكى 4، حيث تمكنت الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية من زراعة 500 ألف فدان من محصول القمح، منها 310 ألف فدان بمزارع الشركة في توشكي، و 140 ألف فدان في مشروع توشكى 4.