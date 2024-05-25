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الفدان يطلق 150 طن أكسجين في العام.. اللواء توفيق سامي يكشف محاصيل توشكى الصديقة للبيئة

05:25 م السبت 25 مايو 2024

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كتب- محمد أبو بكر:

قال اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية، إن الشركة تعتمد على ميكنة حديثة وأيدي عاملة قليلة، لهذا كان ضروري التصنيع الزراعي للمساعدة على التوطين وتعمير المدن.

ولفت خلال كلمته بافتتاح مشروعات توشكى بالوادي الجديد، بحضور الرئيس السيسي، إلى أن الشركة توفير المنتجات الزراعية بالكميات والجودة المطلوبة، مؤكدا قدرة الشركة على التنفيذ، وبالتكلفة المناسبة.

وأوضح أن الشركة لديها العديد من البدائل في الإنتاج الزراعي، أولها التمور، وبداية من العام القادم ستطرح الشركة فسائل لبعض الأنواع النادرة طرحها في السوق المحلسي ثم التصدير، منوهًا أنه من ضمن أهداف مشروع التمور أن تحتل مصر المكانة اللائقة بها عالميًا.

ولفت إلى أن ثاني محصول هو الجوجوبا والمسمى بالذهب الأخضر، وهو نبات زيتي ذات جدوى اقتصادية عالية صديق للبيئة، حيث يطلق الفدان الواحد 150 طن أكسجين في العام، ويمتص 22 طن ثاني أكسيد الكربون، منوهًا ان الشركة تنفذ مشروع بمساحة 6 آلاف، جاري تنفيذ المرحلة الأولى منه بمساحة 3 آلاف فدان.

وأردف أن المانجو سيكون المحصول الثالث، وجاري التوسع للوصول لمساحة 25 ألف فدان، بالإضافة لزراعة القطن قصير التيلة وطويل التيلة، والبنجر وقصب السكر، باستخدام أقل للمياه، وزراعة الأعشاب الطبية والعطرية، والخضراوات يتم زراعتها بالكامل في شرق العوينات وتوشكى.

محاصيل توشكى توفيق سامي مشروع توشكى
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