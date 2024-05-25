إعلان

BBC

الرئيس السيسي: الدولة تعمل على تنفيذ أكبر حجم من الإنتاج في مشروعات الزراعة

05:23 م السبت 25 مايو 2024

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب- محمد أبو بكر:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر "الفيديو كونفرانس"، محور شرق العوينات، بطول 655 كيلومترا، وعرض ثلاث حارات مرورية، ليربط طريق توشكى شرق العوينات ليصبح إجمالي طول المحور 1015 كيلومترا.

وعلق الرئيس السيسي على حديث محمد جمال، رئيس شركة مودرن فارمنج للاستصلاح الزراعي، قائلًا: "عايزك تلقي نظرة بهذه التجربة على أراضي المنيا وبني سويف، وكذلك الـ450 ألف فدان في سيناء، لكي نطبق هذه التجربة ولتوفير عائد أكبر".

وأضاف،: "تجربتك بزيادة الإنتاج لـ25 أردب للفدان لازم تبقى محل دراسة من وزراة الزراعة"، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تنفيذ أكبر حجم من الإنتاج في مشروعات الزراعة".

شرق العوينات الرئيس السيسي مشروعات الزراعة طريق توشكى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الفدان يطلق 150 طن أكسجين في العام.. اللواء توفيق سامي يكشف محاصيل توشكى الصديقة للبيئة

إعلان

إعلان

الدعم وصل لـ 130 مليار جنيه.. الرئيس السيسي يكشف تكلفة رغيف الخبر على الدولة