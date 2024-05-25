الرئيس السيسي: الدولة تعمل على تنفيذ أكبر حجم من الإنتاج في مشروعات الزراعة



كتب- محمد أبو بكر:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر "الفيديو كونفرانس"، محور شرق العوينات، بطول 655 كيلومترا، وعرض ثلاث حارات مرورية، ليربط طريق توشكى شرق العوينات ليصبح إجمالي طول المحور 1015 كيلومترا.

وعلق الرئيس السيسي على حديث محمد جمال، رئيس شركة مودرن فارمنج للاستصلاح الزراعي، قائلًا: "عايزك تلقي نظرة بهذه التجربة على أراضي المنيا وبني سويف، وكذلك الـ450 ألف فدان في سيناء، لكي نطبق هذه التجربة ولتوفير عائد أكبر".

وأضاف،: "تجربتك بزيادة الإنتاج لـ25 أردب للفدان لازم تبقى محل دراسة من وزراة الزراعة"، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تنفيذ أكبر حجم من الإنتاج في مشروعات الزراعة".