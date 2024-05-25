السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن مشروعات تنمية جنوب الوادي

كتب- محمد نصار:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن مشروعات التنمية في جنوب الوادي ومشروع توشكى.

استعرض الفيلم كيفية التغلب على التحديات التي واجهت المشروع لتوصيل المياه إلى هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح مشروعات تنموية في جنوب الوادي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وذلك من داخل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر مركز المنارة، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات بجنوب الوادي.

ويمكن متابعة البث المباشر لوقائع افتتاح المشروعات الجديدة، من خلال الرابط التالي: