يربط طريقي أسوان الشرقي والغربي.. افتتاح محور اللواء سمير فرج

كتب- محمد نصار:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، افتتاح محور اللواء سمير فرج شمال الأقصر.

ويبلغ طول محور اللواء سمير فرج، 17 كم بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، ويربط طريقي أسوان الشرقي والغربي.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر مركز المنارة، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات بجنوب الوادي.

ويمكن متابعة البث المباشر لوقائع افتتاح المشروعات الجديدة، من خلال الرابط التالي: