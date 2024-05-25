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افتتاح محور الشيخ محمد صديق المنشاوي لخدمة أهالي أسيوط

04:34 م السبت 25 مايو 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، افتتاح محور الشيخ محمد صديق المنشاوي.

ويبلغ طول محور الشيخ محمد صديق المنشاوي 41 كم، بعرض 3 حارات مرورية في كل اتجاه، ويخدم أهالي محافظة أسيوط.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر مركز المنارة، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات بجنوب الوادي.

ويمكن متابعة البث المباشر لوقائع افتتاح المشروعات الجديدة، من خلال الرابط التالي:

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