يخدم أهالي أسوان.. السيسي يفتتح محور الدكتور جمال حمدان

كتب- محمد نصار:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، افتتاح محور الدكتور جمال حمدان.

ويبلغ طول محور الدكتور جمال حمدان 3.7 كم بعرض 3 حارات مرورية في كل اتجاه.

ويعمل المحور الجديد على خدمة أهالي محافظة سوهاج، حيث يمثل حلقة الربط بين طريقي أسوان الزراعي الغربي والشرقي.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر مركز المنارة، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات بجنوب الوادي.

ويمكن متابعة البث المباشر لوقائع افتتاح المشروعات الجديدة، من خلال الرابط التالي: