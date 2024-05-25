يخدم هذه المحافظات.. السيسي يفتتح محور الدكتور محمد سيد طنطاوي

كتب- محمد نصار:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، افتتاح محور الدكتور محمد سيد طنطاوي.

ويبلغ طول محول الدكتور محمد سيد طنطاوي، 28 كم بعرض 3 حارات مرورية في كل اتجاه.

ويربط المحور الجديد، الطريقين الزراعي الشرقي والصحراوي الغربي، كما يربط قنا وسوهاج بالمراكز والمحافظات المجاورة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر مركز المنارة، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات بجنوب الوادي.

ويمكن متابعة البث المباشر لوقائع افتتاح المشروعات الجديدة، من خلال الرابط التالي: