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السيسي يفتتح محور الدكتور هشام عرفات وزير النقل الأسبق

04:29 م السبت 25 مايو 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، افتتاح محور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق.

ويبلغ طول محول الدكتور هشام عرفات 180 كم بعرض 5 حارات مرورية في كل اتجاه، وهو أحد الشرايين الرئيسية لربط محافظات الصعيد بالقاهرة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر مركز المنارة، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات بجنوب الوادي.

ويمكن متابعة البث المباشر لوقائع افتتاح المشروعات الجديدة، من خلال الرابط التالي:

محور الدكتور هشام عرفات الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات التنموية بجنوب الوادي
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