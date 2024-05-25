مصدر رفيع المستوى: مصر تمارس ضغوطًا على إسرائيل لإدخال المساعدات لغزة بشكل عاجل

كتب- محمد نصار:

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أن علاقة مصر الإنسانية بالشعب الفلسطيني دفعها إلى ممارسة كل أنواع الضغوط على إسرائيل لإدخال مواد الإغاثة والوقود بصورة عاجلة.

وقال المصدر، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن مصر ملتزمة بسرعة إنفاذ المساعدات لإغاثة أهالي غزة وإن الإجراءات المؤقتة الحالية هي نتيجة إدراك مصر خطورة الوضع بالقطاع.

وأضاف أن مصر تؤكد ضرورة سرعة فتح كل المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع ووقف الإجراءات الإسرائيلية المعرقلة لنفاذ المساعدات.

وأشار المصدر، إلى أن مصر تواصل جهودها لإعادة تنشيط مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، كما تُجري اتصالات مكثفة لاستعادة الهدوء بالقطاع بالتزامن مع إنفاذ الوقود والمستلزمات الطبية لمستشفيات القطاع.

وأوضح أن مصر تحذر من كارثة إنسانية في ظل استمرار استهداف المنظومة الصحية والمستشفيات والمخابز ومخازن المساعدات والمناطق الآمنة بالقطاع.