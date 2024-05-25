26 صورة بالمواعيد.. السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 10/6/2024 إلى 28/6/2024 وذلك تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم.

ووجه المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كل السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز.

كما وجه بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط.

أولًا: تشغيل قطارات تالجو بين القاهرة/ الأقصر والعكس

- قطار 2040 (تالجو) القاهرة/ الأقصر، يعمل في الفترة من 10/6/2024 وحتى 27/6/2024 حيث يقوم الساعة 08:40 مساءً من محطة القاهرة ويصل محطة الأقصر الساعة 05:10 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2041 (تالجو) الأقصر/ القاهرة، يعمل في الفترة من 11/6/2024 وحتى 28/6/2024 حيث يقوم الساعة 08:30 صباحًا من محطة الأقصر ويصل محطة القاهرة الساعة 05:25 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

ثانيًا: تشغيل قطارات VIP القاهرة/ أسوان والعكس

- قطار 1940 (VIP) القاهرة/ أسوان، يعمل في الفترة من 10/6/2024 حتى 27/6/2024 حيث يقوم الساعة 09:50 مساءً من محطة القاهرة ويصل محطة أسوان الساعة 10:30 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1941 (VIP) أسوان/ القاهرة، يعمل في الفترة من 11/6/2024 حتى 28/6/2024 حيث يقوم الساعة 10:30 مساءً من محطة أسوان ويصل محطة القاهرة الساعة 11:15 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1946 (VIP) القاهرة/ أسوان، يعمل يوم 14/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:00 مساءً من محطة القاهرة ويصل أسوان الساعة 05:15 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1947 (VIP) أسوان/ القاهرة، يعمل يوم 20/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 12:50 صباحًا من محطة أسوان ويصل محطة القاهرة الساعة 03:00 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

ثالثًا: تشغيل قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة/ أسوان والعكس

- قطار 1942 (ثالثة مكيفة) القاهرة/ أسوان، يعمل في الفترة من 10/6/2024 حتى 27/6/2024 حيث يقوم الساعة 10:40 مساءً من محطة القاهرة ويصل أسوان الساعة 11:50 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1943 (ثالثة مكيفة) أسوان/ القاهرة، يعمل في الفترة من 11/6/2024 حتى 28/6/2024 حيث يقوم الساعة 03:00 مساءً من محطة أسوان ويصل محطة القاهرة الساعة 03:40 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1952 (ثالثة مكيفة) القاهرة/ أسوان، يعمل في الفترة من ليلة 10/11-6-2024 حتى ليلة 27/28-6-2024 حيث يقوم الساعة 12:45 صباحًا من محطة القاهرة ويصل أسوان الساعة 01:45 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1953 (ثالثة مكيفة) أسوان/ القاهرة، يعمل في الفترة من 11/6/2024 حتى 28/6/2024 حيث يقوم الساعة 07:35 مساءً من محطة أسوان ويصل محطة القاهرة الساعة 07:55 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1954 (ثالثة مكيفة) القاهرة/ أسوان، يعمل في الفترة من 10/6/2024 حتى 27/6/2024 حيث يقوم الساعة 10:20 صباحًا من محطة القاهرة ويصل أسوان الساعة 11:05 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1955 (ثالثة مكيفة) أسوان/ القاهرة، يعمل في الفترة من 11/6/2024 حتى 28/6/2024 حيث يقوم الساعة 10:15 صباحًا من محطة أسوان ويصل محطة القاهرة الساعة 10:40 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1944 (ثالثة مكيفة) الإسكندرية/ أسوان، يعمل يوم 13/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:10 مساءً من محطة الإسكندرية ويصل أسوان الساعة 09:05 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1945 (ثالثة مكيفة) أسوان/ الاسكندرية، يعمل يوم 19/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 09:30 مساءً من محطة أسوان ويصل الإسكندرية الساعة 01:15 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

رابعًا: تشغيل قطارات مخاصيص للاتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش

- قطار 2242 (ثالثة تهوية ديناميكية) القاهرة/ أسوان، مخصوص للاتحاد النوعي يوم 13/6/2024 فقط، حيث يقوم الساعة 06:10 مساءً من محطة القاهرة ويصل أسوان الساعة 07:25 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2243 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان/ القاهرة، مخصوص للاتحاد النوعي، يعمل يوم 21/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:20 مساءً من محطة أسوان ويصل محطة القاهرة الساعة 07:20 صباحًا طبقاً للجدول المرفق.

- قطار 2244 (ثالثة تهوية ديناميكية) الإسكندرية/ أسوان، مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية، يعمل يوم 13/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:40 مساءً من محطة الإسكندرية ويصل أسوان الساعة 10:20 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2245 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان/ الإسكندرية، مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يعمل يوم 22/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 09:45 مساءً من محطة أسوان ويصل الإسكندرية الساعة 02:05 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2246 (ثالثة تهوية ديناميكية) القاهرة/ أسوان، مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يعمل يوم 13/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:35 مساءً من محطة القاهرة ويصل أسوان 07:45 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2247 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان/ القاهرة، مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يعمل يوم 20/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:20 مساءً من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 07:20 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2248 (ثالثة تهوية ديناميكية) القاهرة/ أسوان، مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يعمل يوم 13/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 07:30 مساءً من محطة القاهرة ويصل أسوان 10:00 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2249 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان/ القاهرة، مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يعمل يوم 20/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:40 مساءً من محطة أسوان ويصل القاهرة الساعة 07:10 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2250 (تحيا مصر) الإسكندرية/ أسوان، مخصوص لنادي الجعافرة بالإسكندرية، يعمل يوم 14/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 12:30 مساءً من محطة الإسكندرية ويصل أسوان الساعة 05:50 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2251 (تحيا مصر) أسوان/ الإسكندرية، لنادي الجعافرة بالإسكندرية، يعمل يوم 23/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:30 مساءً من محطة أسوان ويصل الإسكندرية الساعة 11:50 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2252 (ثالثة تهوية ديناميكية) الإسكندرية/ أسوان، لنادي أبو الريش بالإسكندرية، يعمل يوم 14/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 12:20 مساءً من محطة الإسكندرية ويصل أسوان الساعة 04:45 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2253 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان/ الإسكندرية، لنادي أبو الريش بالإسكندرية، يعمل يوم 24/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 09:45 مساءً من محطة أسوان ويصل الإسكندرية الساعة 02:05 مساءً.