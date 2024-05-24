بعد نشر "الشاباك" صورته على أنه أحد قادة القسام.. الناقد محمد شبانة: سأقاضي هؤلاء الحمقى



كتب- حسن مرسي:

علق الناقد الرياضى محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ على الصورة المنسوبة لوسائل الإعلام الإسرائيلي، كونه أنه أحد قادة الفصائل الفلسطينية المطلوبين.

وقال شبانة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن أصدقائه أرسلوا له الخبر، وضحك بسخرية، وما حدث يفضح ويكشف جهل الجهاز الإسرائيلي، ليرد خالد أبو بكر مازحًا : "معرفش نشاطك مع القسام!".

وتابع الناقد الرياضى محمد شبانة: "ده مش جهاز مخابرات.. ده جهاز راديو! لن أقبل اعتذار وسأقاضي هؤلاء الحمقى والتعويض سأتبرع به لصالح القضية الفلسطينية، إسرائيل تطارد قيادي فلسطيني من خلال جهاز مختل، الجهاز الذي يدعي أنه أقوى الأجهزة الأمنية في العالم بياخد معلوماته من جوجل".

وأضاف شبانة، في حديثه لخالد أبو بكر: "أنت محام كبير وأوكلك بتمثيلي قانونيًا لو قبلت بهذه القضية.. أنا عاوز أقاضي الناس دي بجد.. كيان مختل".