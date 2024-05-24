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BBC

بكري يسخر من "الشاباك" بعد نشر صورة الناقد الرياضي محمد شبانة على أنه أحد قادة القسام

10:22 م الجمعة 24 مايو 2024

مصطفى بكري

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كتب- حسن مرسي:

سلط الإعلامي مصطفى بكري الضوء على خطأ جسيم ارتكبته جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" بنشره صورة الناقد الرياضي المصري محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، معتبرةً إياه أحد قادة كتائب القسام.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" الذي يُبث على قناة صدى البلد، أوضح بكري أن صورة شبانة، الناقد الرياضي المعروف، تم تداولها بالخطأ على أساس أنها لقائد في حركة القسام بغزة كانت إسرائيل تسعى لاغتياله.

واستنكر بكري هذا الخطأ، معلقًا على ما يُشاع عن جهاز الشاباك بأنه من أقوى الأجهزة الاستخباراتية في العالم، واصفًا الحادث بأنه مثال على الإخفاق الاستخباراتي لإسرائيل.

من جانبه علق النائب والإعلامي والناقد الرياضى محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ على الصورة المنسوبة لوسائل الإعلام الإسرائيلي، كونه أنه أحد قادة الفصائل الفلسطينية المطلوبين.

وقال شبانة: "الصورة المنتشرة تدل على مدى الاهتزاز والارتباك الذي يعاني منه الكيان الصهيوني الشاباك وهو من يدعي أنه أكبر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، سأقاضي هؤلاء الحمقى والتعويض سأتبرع به لصالح القضية الفلسطينية".

الشاباك الاحتلال الإسرائيلي مصطفى بكري حرب غزة
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