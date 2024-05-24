مصدر: ‏مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية الكارثية بقطاع غزة



كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال مصدر رفيع المستوى، إن ‏مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية الكارثية الطاحنة بقطاع غزة.

جاء ذلك وفقا لنبأ عاجل على القاهرة الإخبارية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة، وانعدام سبل الحياة بالقطاع، وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز،

واتفق الرئيسان، على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال تلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار واتفاق للهدنة في القطاع، وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.