إعلان

BBC

مصدر: ‏مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية الكارثية بقطاع غزة

09:01 م الجمعة 24 مايو 2024

غزة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال مصدر رفيع المستوى، إن ‏مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية الكارثية الطاحنة بقطاع غزة.

جاء ذلك وفقا لنبأ عاجل على القاهرة الإخبارية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة، وانعدام سبل الحياة بالقطاع، وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز،

واتفق الرئيسان، على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال تلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار واتفاق للهدنة في القطاع، وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

الكارثة الإنسانية غزة رفح مصر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بحضور المخرج الإسباني.. صورة من كواليس آخر بروفة لمبارة الأهلي والترجي

إعلان

إعلان

خاص.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي لمباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا
نهاية نتنياهو.. ماذا سيحدث إذا لم تلتزم إسرائيل بقرار وقف عملية رفح؟