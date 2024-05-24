حسام موافي يوضح طرق التأكد من الغيبوبة وشروط إزالة الأجهزة عن مريض جذع المخ

كتب- حسن مرسي:

شرح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، طرق التأكد من إصابة الشخص بالغيبوبة، وهي التحقق عن طريق قرص الأذن أو الضغط أعلى الحاجب، موضحًا أن الشخص النائم يستطيع الشعور بهذه الإجراءات، بينما لا يشعر بها من هو في حالة غيبوبة.

خلال برنامجه "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، لفت موافي إلى خطورة حالة موت جذع المخ، مؤكدًا أن المريض في هذه الحالة يُعتبر ميتًا ولا يمكن إزالة الأجهزة الطبية عنه، حيث يُعد ذلك جريمة دينية وجنائية.

أضاف حسام موافي أن إزالة الأجهزة الطبية عن مريض جذع المخ يتطلب تصريحًا من الأزهر والكنيسة والنيابة العامة، نظرًا لأن المريض في هذه الحالة يكون قد فارق الحياة والروح فقط هي المستمرة.

وأشار أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى أن توقف القلب وعودته للعمل قد لا يعني عودة جذع المخ للعمل، وهو المتحكم في وظائف أعضاء الجسم الأساسية.