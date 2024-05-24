طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": انخفاض في الحرارة يصل لـ 5 درجات بهذه المناطق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة بعد أن أثرت لمدة أسبوع على كافة أنحاء البلاد وسجلت القاهرة 41 درجة

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن طقس الساعات المقبلة يشهد انخفاض في درجات الحرارة بقيم من 4:5 درجات على شمال البلاد من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد.

وأشارت إلى أنه تنشط الرياح على كافة الأنحاء حيث تعطي شعور أفضل بحالة الطقس ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 34 درجة.