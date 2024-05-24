إعلان

BBC

طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": انخفاض في الحرارة يصل لـ 5 درجات بهذه المناطق

11:06 ص الجمعة 24 مايو 2024
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    حالة الطقس غدًا
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة بعد أن أثرت لمدة أسبوع على كافة أنحاء البلاد وسجلت القاهرة 41 درجة

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن طقس الساعات المقبلة يشهد انخفاض في درجات الحرارة بقيم من 4:5 درجات على شمال البلاد من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد.
وأشارت إلى أنه تنشط الرياح على كافة الأنحاء حيث تعطي شعور أفضل بحالة الطقس ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 34 درجة.

الطقس انخفاض في الحرارة درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير العمل: تسليم الدفعة الثانية من "الرُخص الدائمة" لمراكز تدريب مهنى خاصة

إعلان

إعلان

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يتراجع مع بداية التعاملات
رياح وانخفاض مؤقت.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة