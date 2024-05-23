أخيرًا انكسار الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة

قد يكون بسبب سيجارة.. أول تعليق من السكة الحديد على حريق قطار بضائع

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد يشهد طقس الجمعة إنكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاضًا مؤقتًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد (4-5) درجات، لتكون الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى 34 درجة.

وتسجل القاهرة الكبرى غدًا 34 درجة، والوجه البحري ومجن القناة 33 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 27 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 28 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة.

وشهدت حالة الطقس اليوم اليوم الخميس، أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

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