أسعار الحج 2024 بعد زيادتها.. تصل لنصف مليون جنيه "بري وطيران"

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت أسعار الحج 2024 ارتفاعًا في أسعار برامج الـ5 نجوم خلال الأيام القليلة الماضية بما يصل إلى 44 ألف 275 جنيه.

ويبحث العديد من المواطنين، عن أسعار الحج 2024 بعد زيادتها، سواء لبرامج الحج الخمس نجوم أو برامج الحج 2024 البري.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أسعار الحج البري 2024، كما يلي:

- برنامج الحج البري تحسين سكن 4 و5 نجوم والذي يبعد عن الحرم المكي مسافة من 250 إلى 750 مترا مربعاً، 226 ألف جنيه.

- سعر برنامج الحج البري تحسين سكن 4 و5 نجوم والذي يكون فيه أقصى مسافة للسكن من الحرم المكى 250 مترًا مربعًا، 230 ألف جنيه.

- سعر برنامج الحج البري إقامة موسم كامل بمكة بفنادق تبعد عن الحرم المكي حتى 1750 مترا، 260 ألف جنيه برنامج الحج السياحي الاقتصادي "طيران"

ينقسم الحج السياحي الاقتصادي طيران إلى 3 فئات:

1- برنامج اقتصادي تحسين

فئة الفنادق: 4 أو 5 نجوم

التكلفة: 226 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق تبعد من 250 مترًا إلى 750 مترًا.

2- برنامج اقتصادي تحسين

فئة الفنادق: فنادق 5 نجوم

التكلفة: 230 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق لا تبعد أكثر من 250 مترًا

3- برنامج موسم كامل بفنادق بمكة

فئة الفنادق: فنادق 4 أو 5 نجوم

التكلفة: 260 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1750 مترًا

ثالثاً: برنامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم

ينقسم الحج السياحي فئة الـ5 نجوم إلى فئتَين أو مستويَين:

1- المستوى: صف أول مباشر على الحرم

فئة الفنادق: 5 نجوم

التكلفة: 450 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق لا تبعد أكثر من 250 مترًا.

2- المستوى: صف ثانٍ

فئة الفنادق: فنادق 5 نجوم

التكلفة: 230 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق تبعد من 250 مترًا إلى 1250 مترًا.

وقررت اللجنة الفنية للحج، في اجتماعها يوم الخميس الماضي، زيادة قيمة برامج الحج الـ5 نجوم فقط بقيمة ما يعادل ٣٥٤٢ ريال سعودي (44275 جنيها مصريا)؛ وذلك نظرا للزيادة الطارئة في تكاليف هذا البرنامج (رسوم تحسين الخدمات بالمشاعر - رسوم النقل على المسار وقطار الحرمين).

وفي نفس السياق، قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن أولى أولى رحلات الحج 2024 البري تنطلق يوم 23 ذو القعدة، وأولى رحلات الحج 2024 طيران يوم 25 ذو القعدة.

وأوضح "وحيد"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، السعودية قررت عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الحج 2024، لمن يحمل تأشيرة زيارة بجميع أنواعها اعتبارًا من 15 - 11 - 1445 هـ، الموافق اليوم الخميس 23 مايو 2024، حتى 15 - 12 - 1445 هـ، الموافق 21 يونيو 2024.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن وزارة السياحة والآثار خلال موسم الحج 2024 ستدفع بلجان مشتركة من وزارة وغرفة السياحة بالمنافذ البرية؛ لتسهيل سفر ووصول حجاج البري إلى الأراضي المقدسة.

وخصصت وزارة السياحة والآثار، 150 أتوبيسًا سياحيًا لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى الدفع بلجان مشتركة من الوزارة وغرفة السياحة، في المنافذ البرية؛ للعمل على تسهيل سفر ووصول حجاج البري إلى الأراضي المقدسة، ومتابعة تسكين الحجاج والتأكد من تقديم جميع الخدمات المتميزة لهم طوال رحلة الحج.

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