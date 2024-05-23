نشرة التوك شو| تحذير شديد اللهجة من مصر لإسرائيل وهدف بيع أراضي بالدولار لشركات أجنبية



كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي

ضياء رشوان: مصر حذّرت إسرائيل بالانسحاب من الوساطة بسبب أكاذيب الاحتلال

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر حذرت بشكل واضح من انسحابها من الوساطة في الهدنة بسبب أكاذيب إسرائيل

أحمد موسى: مصر لم تكن سببا في فشل أي مفاوضات لوقف إطلاق النار بغزة - فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك اتفاقا بين الإعلام الأمريكي وإعلام جماعة الإخوان الإرهابية والصهيونية، حول نشر ادعاءات مضللة عن مصر.

إبراهيم عيسى عن حادث معدية أبو غالب: يجب على وزارة النقل مراجعة أولوياتها

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حوادث المعديات تتكرر بسبب وجود معديات متهالكة دون وسائل أمان ورقابة ما والتي تتسبب في حوادث مفجعة بهذا الشكل، موضحًا أن معدية أبو غالب عنوان مهم لمشكلة الحكومة المصرية وهي فكرة الأولوية المفتقدة والمفقودة، مشددًا على أن المعديات ليست في أولويات وزارة النقل.



متحدث الحكومة: بيع أراضي بالدولار لشركات أجنبية هدفه تعظيم موارد الدولة من العملة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار يضمن متابعة العملية التعليمية ومدى توافق الخريجين مع سوق العمل.

خالد الجندي يحذر أولياء الأمور: هذه الأفعال تقطع جسور التواصل مع الأبناء - فيديو

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، أن أكثر العيوب التي تمنع التواصل بين الآباء والأبناء هى عدم المناقشة وعدم وجود لغة حوار وأنانية الطموح، قائلا: "كل واحد عايز يحقق أحلام نفسه فى ابنه وبنته وكل ده قد يتعارض مع طموح الإبن"