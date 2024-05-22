إبراهيم عيسى عن حادث معدية أبو غالب: يجب على وزارة النقل مراجعة أولوياتها

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حوادث المعديات تتكرر بسبب وجود معديات متهالكة دون وسائل أمان ورقابة ما والتي تتسبب في حوادث مفجعة بهذا الشكل، موضحًا أن معدية أبو غالب عنوان مهم لمشكلة الحكومة المصرية وهي فكرة الأولوية المفتقدة والمفقودة، مشددًا على أن المعديات ليست في أولويات وزارة النقل.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن أي حادث من حوادث المعديات لم تأخذ أي اهتمام ولابد من مراجعة أولويات وزارة النقل، مشددًا على أن الأولوية هو المواطن والطرق ما بين القرى والمحافظات وتكون على نفس أولوية الطرق الإقليمية.

وأوضح أن هناك مشكلة في التخطيط والأولويات، موضحًا أن معدية أبو غالب كاشفة لمشكلة عمالة الأطفال وفلاحين التراحيل وغياب كل ما هو مرتبط بقوانين العمل وكاشفة لأزمة تهالك المعديات وغياب الرقابة، وكاشفة ايضًا بأنه ليس هناك محليات، مؤكدًا أن المحليات في القرى غايبة عن صناعة القرار وأجهزة الدولة، متسائلًا: "لماذا لم يصدر قانون المحليات حتى الآن من البرلمان؟".

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