وزير الطيران المدني يلتقي وفدا من إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) بالعاصمة الإدارية

القاهرة - أ ش أ

استعرض وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، خلال استقباله، اليوم الأربعاء، وفدا من إدارة أمن النقل الأمريكية TSA برئاسة بيل جرينولدز الملحق الحكومي بإدارة أمن النقل الأمريكي TSA لشمال أفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كافة الإجراءات والتدابير الأمنية المُتبعة بالمطارات المصرية.

وأوضح عباس - في بيان - أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق الفعال والتعاون الدائم بين مصر وجميع دول العالم في مجال أمن الطيران المدني، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والولايات المتحدة في مجال أمن الطيران.

وأشار وزير طيران - خلال اللقاء - إلى الجهود المبذولة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل تطوير ورفع كفاءة المنظومة الأمنية بالمطارات وتطبيق أحدث التقنيات العالمية في مجال أمن الطيران وكذلك تأمين الأفراد والمنشآت والرحلات على أعلى المستويات وفقا للمعايير العالمية، مؤكدا أهمية التعاون مع إدارة أمن النقل الأمريكية للاستفادة من خبراتها المتقدمة في هذا المجال.

وتناول اللقاء الإعلان عن إنشاء مركز إقليمي في مصر للتدريب الأمني، مزود بأحدث الأجهزة اللازمة من الجانب الأمريكي حيث سيتم توفيرها دون تحميل وزارة الطيران المدني أي أعباء مالية.

ومن جانبه، أعرب الوفد الأمريكي عن إعجابه بالطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات؛ لاسيما ما لمسوه من تطور ملحوظ في قطاع الطيران المدني وتدقيق الإجراءات الأمنية والمتابعة المستمرة من الجانب المصري لشئون أمن المطارات المصرية، مشيدين بالجهود الداعمة التي توليها وزارة الطيران المدني في هذا الشأن.

ورحب الوفد بالتعاون مع الجانب المصري وتقديم كافة سُبل الدعم والخبرات اللازمة لإعادة تصميم مبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي بما يقلل فترات ونقاط التوقف للركاب، ويسهم في تقليل الإجراءات مع ضمان جودتها.

وأكد الوفد الأمريكي أنه سيقدم للوزارة عددا من الأجهزة الحديثة المستخدمة في المطارات الأمريكية هذا إلى جانب تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم لتطوير كافة الكفاءات الأمنية في قطاع الطيران المدني المصري.

واتفق الجانبان على مواصلة العمل المستمر ومزيد من التعاون الفعال بما يسهم في تطوير منظومة أمن الطيران ويحقق أعلى مستويات الأمان للمسافرين بما يتوافق مع المعايير الدولية.

يذكر أن إدارة أمن النقل الأمريكي (TSA) هي وكالة حكومية أمريكية تلعب دورًا مهمًا في ضمان سلامة وأمن المسافرين عبر المطارات ومراكز النقل؛ حيث تم إنشائها لتعزيز حماية الركاب المتنقلين وتنفذ مجموعة من التدابير، بما في ذلك عمليات فحص شاملة للركاب والأمتعة، للتخفيف من التهديدات الأمنية المحتملة في هذا المجال.