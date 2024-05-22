نفوق أعداد كبيرة بالمزارع.. سبب ارتفاع أسعار الدواجن الفترة المقبلة

كتب-عمرو صالح:

كشف ماهر نسيم عضو اتحاد منتجي الدواجن، سبب ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال نسيم خلال تصريحات أدلى بها لمصراوي إن الإرتفاع الذي شهدته أسعار الدواجن بمختلف الأسواق خلال الفترة الماضية يرجع لموجة الحر السيئة التي ضربت أجواء البلاد خلال الأيام الماضية موضحا بأن ذلك تسبب في موت أعداد كبيرة من الدواجن بمختلف المزارع ما نتج عنه نقص في المعروض بالأسواق.

وبسؤاله عن موقف الأسعار المتوقعة خلال الفترة المقبلة قال نسيم بعودة الأجواء لطبيعتها من المؤكد أن آلية عمل المزارع ستعود من جديد لتربية كميات تلبي إحتياجات السوق فتعاود الأسعار الإنخفاض من جديد.

وكانت أسعار الدواجن قد سجلت ارتفاعا يتراوح ما بين 7 : 10 جنيهات خلال الساعات الماضية بمختلف أسواق الجمهورية.

وكانت أسعار الدواجن قد سجلت اليوم التالي:

- الرومي نحو 195 جنيهًا للكيلو.

- أجنحة الرومي بلغت 144 جنيهًا للكيلو.

- الدواجن البلدي بلغت نحو 90 جنيهًا في المزرعة و100 جنيه للمستهلك.

- سجّل سعر البانيه 194 جنيهًا وذلك بعد تراجع أسعار الفراخ البيضاء الفترة الأخيرة بسبب حملات المقاطعة.

اسعار الكتاكيت الیوم

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 16 جنيهًا و18 جنيهًا.

- سجّل سعر الكتكوت الساسو 19 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13.5 و13.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 16 و17 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و9 جنيهات.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 12 و14 جنيهًا.

سعر كيلو البط اليوم

- انخفاض سعر كيلو البط البلدي إلى 125 جنيهًا.

- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 112 جنيهًا.

- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 115 جنيها.

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