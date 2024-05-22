هل كثرة الذنوب تمنع التوبة؟.. خالد الجندي يجيب - فيديو

كتب - مصراوي:

أجاب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، على سؤال فتاة يقول: "هل كثرة الذنوب تمنعنى من التوبة، وأحيانًا فى ناس بتشعر إن ربنا لا يتقبلها؟".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: " لا أحد من الناس يتكلم نيابة عن الله، وبالتالي مش من حق حد يقول ربنا زعلان منك، أنت مين أنت معاك تفويض مثلًا هو جالك وحي مافيش وحي بعد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فبالتالي ماحدش يتكلم باسم الإله، أمراء الجماعات الإرهابية جريمتهم إيه انهم بيتكلموا باسم الله وكان في مسلسل اللي هو بتاع الحشاشين ده اللي قدمته الشركة المتحدة، كان مسلسل مهم جدا بيوجه الناس لحاجه في منتهى

الأهميه بيقول له انت كل القصة دايرة حوالين واحد أوهم غيره انه معاه مفاتيح الجنة، فهل هناك واحد معاه مفاتيح الجنة أكيد لا وبالتالي كل إنسان يؤخذ منه ويرد".

وتابع: "احتمال الخطأ والصواب وارد من كل إنسان فمافيش حد يمضي على بياض لحد وبالتالي عيب بعض الأولاد في الجيل في الجيل بتاعكم ويعني للأسف عيب البعض ما انا مش بعمم ان هما بيصدقوا كل ما يقعد في السوشيال ميديا بيقبلوا أي خبر من غير تريث أو تثبت ممكن يزعزع ثوابت عندك وثوابت عندي ودي مشكله كبيرة جدا يعني استعدادك لتصديق كل ما يقال ويكتب على السوشيال ميديا بعض الناس فاكرة ان واحد يكون عنده مدونة على النت انه ده سيدنا جبريل اللي بيكتب ده، بعض الناس فاكرة انه مجرد ان واحد بيقول رأيه في مسالة ان ده الإمام الشافعي اللي كتب رأيه الفقهي في المسالة".