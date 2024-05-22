بدائل الثانوية العامة| فرصة لطلاب الإعدادية للالتحاق بمدارس تمريض- شروط وأسماء وأماكن

كتب- أحمد جمعة:

بالتزامن مع بدء المديريات التعليمية في التجهيز لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية، يبحث الطلاب وأولياء أمورهم على العديد من مدارس التمريض التي يمكن التقديم بها؛ والتي تعد بديلًا للثانوية العامة وتعطي الكثير من الامتيازات للطلاب.

من بين تلك المدارس، المدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، والتي تسعى لتخريج كوادر بشرية في مجال التمريض لها مستوى عالٍ من الكفاءة عن طريق تقديم خدمة تعليمية مناسبة لإكسابهم المعارف والمفاهيم والمهارات اللازمة لسوق العمل.

شروط وقواعد القبول

وسبق أن وضعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عدة شروط وقواعد القبول للمدارس الثانوية الفنية للتمريض.

ومن بين تلك الشروط:

* الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها ( مع إحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم ) في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية

* أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة المذكورة على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حده حرصا على مبدأ التوطين .

* ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عاما ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان النزول بالسن ستة أشهر في حال احتياج المدرسة وعدم استكمال الاعداد المطلوبة وبمراعاة المجموع الأعلى للدرجات .

* الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولا ثم اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي على أن يتضمن القبول امتحانا في الإملاء باللغة العربية .

* تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين ( 25 – 30 ) طالب / طالبة .

* المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك .

* تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب اقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر .

* ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

* الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عمله – المظهر العام – سلامة النطق – التناسق بين الطول والوزن) .

اختبارات

يشمل اختبار القدرات مايلي سواء تحريريا أو شفهيا خلال كشف الهيئة: اختبار لغة انجليزية، اختبار لغة عربية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، على ألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة كل مادة.

* كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات (الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية – قوة الملاحظة – اللباقة في الحديث – سرعة الاستجابة ورد الفعل – مهارات التواصل – المعلومات العامة).

* الكشف الطبي :- بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة ( كشف نظر – كشف باطني – اختبار مخدرات – كشف لياقة طبية للوظيفة) والكشف الطبي موضحا به اسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثي قبل التوقيع بالفورمة علي أن يتم توقيع الكشف الطبي للطلبة المقبولين وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة .

أسماء مدارس التمريض

مستشفى سوهاج التعليمى ( اليوم الواحد ) سوهاج

مستشفى المطرية التعليمى القاهرة

مستشفى الساحل التعليمى القاهرة

مستشفى الجـلاء التعليمى القاهرة

مستشفى احمد ماهر التعليمى القاهرة

معهد امراض السكر والغدد الصماء القاهرة

معهد امراض الكلى والجهاز البولى (بنين) القاهرة

معهد الجهاز الحركى والعصبى ( شلل الأطفال امبابة ) الجيزة

معهد الرمد التذكارى الجيزة

معهد القلب القومى الجيزة

مستشفى حميات امبابة الجيزة

مستشفى الاحرار (بنين) الزقازيق – الشرقية

مستشفى الأحرار (بنات) الزقازيق – الشرقية

مستشفى قفط التعليمى قنا

مستشفى مبرة فلمنج الاسكندرية

مستشفى اورام الاسماعيلية الاسماعيلية

مستشفى بنها التعليمى القليوبية

مستشفى شبين الكوم التعليمى المنوفية

معهد دمنهور الطبي ( التعليمي ) البحيرة

ولم تعلن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن موعد تقديم أوراق الالتحاق بمدارس التمريض التابعة لها.