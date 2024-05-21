الحكومة: فتح التصالح على أنواع جديدة من مخالفات البناء - صور

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، سير العمل داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بزفتى والسنطة.

وحرص وزير التنمية المحلية، خلال جولته التفقدية، على متابعة جهود محافظة الغربية في تيسير حصول المواطنين على الخدمات المحلية من المراكز التكنولوجية بكل سهولة ويسر لضمان سرعة وجودة تلك الخدمات بما يحقق رضا المواطنين، وخاصة التيسير على الراغبين من أبناء المحافظة في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء واستيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة بالتيسير على المواطنين في تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأشاد وزير التنمية المحلية، باللوحات الإرشادية الموجودة داخل مقار المراكز التكنولوجية والتي توضح الخطوات والإجراءات للمواطنين بشأن القانون الجديد وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير الوقت والتيسير عليهم.

ووجه اللواء هشام آمنة، بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة لضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

والتقى وزير التنمية المحلية، ومحافظ الغربية، مع عدد من المواطنين الذين حضروا للمراكز التكنولوجية في دفتى والسنطة لتقديم طلبات التصالح بالإضافة إلى لقاء مجموعة من الموظفين العاملين في تلك المراكز، حيث شدد الوزير على حرص الدولة لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في التصالح للانتهاء من جميع الطلبات والعمل على تذليل أي معوقات أو إجراءات بيروقراطية تواجه المواطنين خلال التصالح.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الدولة حرصت من خلال القانون الجديد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، على تقديم العديد من التيسيرات وإتاحة التصالح على بعض المخالفات التي كان لا يسمح بالتصالح عليها وفقًا للقانون القديم، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالحفاظ على مصالح المواطنين.



وطالب وزير التنمية المحلية، من جميع العاملين في المراكز التكنولوجية ورؤساء ومديري تلك المراكز بالتسهيل على المواطن قائلًا: سهلوا على المواطنين.. الدولة عملت كل التيسيرات والتسهيلات في القانون الجديد والدور عليكم تسهلوا على المواطنين ونعمل على راحتهم والانتهاء من تقديمهم طلباتهم وتحصيل مستحقات الدولة.

كما طالب اللواء هشام آمنة، القيادات التنفيذية بالمحافظة، بضرورة التواجد على مدار اليوم بين المواطنين للاستماع إلى أي شكوى وسرعة حلها بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية والتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط وبصفة خاصة طرق دفع بعض الرسوم الخاصة باستخراج شهادة البيانات وتقديم طلبات التصالح.

ومن جانبه، أكد محافظ الغربية، متابعته اللحظية والميدانية المستمرة لمنظومة تلقي طلبات تصالح المواطنين بالمراكز التكنولوجية من خلال الجولات الميدانية اليومية وغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولًا بأول وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف.

وأشار الدكتور طارق رحمي، إلى أن المحافظة وضعت بنرات إرشادية في أماكن ظاهرة بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلًا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين منعًا للتكدس، كما تم وضع كراسي متحركة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في إجراءات التصالح.

وأشاد عدد من المواطنين بالتسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الملف والسماح لهم بالتصالح على مخالفات البناء والبدء في الإجراءات، مشيدين بحسن التعامل مع العاملين في المراكز التكنولوجية وطباعة الأوراق المطلوبة لتقديم الطلبات.