شركة A-Capital holding تطرح Redwood Towerمرحلة جديدة بمشروع Marriott Residences Cairo

إعلان تحريري

أعلنت A-Capital Holding الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر عن انطلاق مرحلة جديدة بمشروع Marriott Residences Cairo – "Redwood Tower" البرج الفندقي الراقي الذي يعكس مستويات جديدة من الرفاهية والراحة في قلب القاهرة.

وفي خطوة استراتيجية تعكس رؤيتها للابتكار والتميز في قطاع التطوير العقاري وبحضور أكبر شركات الـ Brokerage في مصر، أعربت داليا الكردي -رئيس القطاع التجاري بشركة A Capital Holding- عن سعادتها البالغة بانطلاق المرحلة الجديدة من المشروع، مؤكدة أهميته في هذه المنطقة خاصة وأنه يعتبر المشروع الأوحد لماريوت بمصر بعد تواجدها في دبي وعمان.

بجانب أن A-Capital Holding شركة رائدة في المجال العقاري ولمزيد من مرتكزات القوة للمشروع، تعاقدت الشركة مع أكبر شركات الArchitecture و master planning في العالم وهي شركة WATG كونها واحدة من أكبر 40 شركة في العالم، ونفذت أكتر من 200 مشروع علي مستوي العالم، وشركة Bernard Malatt المتخصصة فى Landscaping ، كذلك شركةKirstina Zinic لتصميم شقق ماريوت الفندقية.

وعن الاسباب وراء اختيار العلامة التجارية ماريوت بالتحديد، أكدت داليا الكردي أن ماريوت واحدة من أكثر السلاسل الفندقية العالمية التى تلاقي قبول على مستوى مصر والعالم العربى بالاضافة الى انها من الشركات التي بها معايير دولية من أجل ضمان تقديم منتج متميز.

يذكر أن مشروع "Marriott Residences Cairo" يتمتع بموقع استراتيجي متميز في قلب القاهرة، مما يجعله وجهة مثالية للإقامة والاستثمار. يطل المشروع على شارع الثورة ويبعد 5 دقائق عن مطار القاهرة الدولي و10 دقائق من التجمع الخامس، مما يوفر للسكان سهولة الوصول إلى جميع المناطق الحيوية والمرافق الرئيسية في المدينة.

ويمتد مشروع "Marriott Residences Cairo" على مساحة 27 ألف متر مربع، بحجم استثمارات تتجاوز ال 20 مليار جنيه ويتكون من 6 أبراج متصلة كل برج يشمل خدمات فندقية متكاملة خاصة به منفردا عن باقي الأبراج . ويتمتع العميل بكافة الخدمات الفندقية داخل المشروع دون الحاجة الى الخروج منه، على سبيل المثال لا الحصر خدمات ال Concierge و خدمات ال House Keeping وRoom Service و Health Club .

ويتميز المشروع بتنوع مساحات الشقق الفندقية من شقق بغرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، مما يلبي احتياجات مختلف العملاء سواء الأجانب أو المحليين.

و اختتمت السيدة / داليا حديثها قائلة: "نحن نؤمن بان الاستثمار في العقارات يجب أن يكون أكثر من مجرد مبنى، بل يجب أن يكون تجربة حياتية فريدة، و هو ما نسعى اليه من خلال "Marriott Residences Heliopolis" . حيث يمثل هذا المشروع استثماراً أمناً.ً