12 مليون جنيه انتقالات للعاصمة الإدارية.. تفاصيل مناقشة خطة النواب موازنة وزارة التموين

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن العام المالي 2024/2025.



وبلغ إجمالي المقدر لمشروع موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025، 440 مليونا و816 ألف جنيه، مقابل 399 مليونا و532 ألف جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2023/2024.



وبلغ إجمالي المبلغ المقدر لبند الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة، 95 مليونا و450 ألف جنيه، من بينهم 12 مليون بدلات انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، كما بلغت قيمة بند المنح والمزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة، نحو 303 آلاف جنيه.



فيما بلغت تقديرات الإيرادات بمشروع الموازنة، نحو 166 مليونا و563 ألف جنيه، وذلك بعدما كانت في الموازنة الحالية نحو 139 مليون جنيه و826 ألف جنيه

‫