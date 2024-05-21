الطقس.. بشرى سارة من هيئة الأرصاد لجمهور النادي الأهلي قبل مواجهة الترجي

8 صور من موقع الحادث.. توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن ضحايا معدية

كتب- محمد فتحي:

قالت منار غانم، إن قيم درجات الحرارة السبت المقبل منخفضة عن الأسبوع الحالي، لافتة إلى أن الأسبوع المقبل يشهد انكسارا للموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا، وبالتالي يشعر المواطنين بأجواء ربيعية المعتادة.

وأضافت "غانم" في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أن الظواهر الجوية السبت المقبل تساعد المواطنين على الاستمتاع بأجواء ماتش النادي الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت أن درجات الحرارة يوم السبت المقبل 34 درجة، أما الأحد والإثنين تكون درجات الحرارة 36 درجة، لكن لا يشعر المواطنين بموجة حارة مثل المتواجدة حاليا.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت تفاصيل الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من اليوم الثلاثاء حتى الخميس 23 مايو.

وأكدت الهيئة استمرار الموجة شديدة الحرارة اليوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء، وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى أنه اعتبارًا من يوم الجمعة انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.