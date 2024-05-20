أحمد موسى معلقًا على صورة محمد صلاح وابنته بعلم مصر: حارقة التنظيم الإرهابي

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، أسباب تصدر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، التريند على منصة «إكس»، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن سبب تصدر محمد صلاح التريند يعود بسبب ظهوره مع ابنته مكة والتي كانت تضع علم مصر على ظهرها أثناء تواجدها على أرضية معلب الأنفيلد، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق الريدز: "الجماعات الإرهابية حرقاهم الصورة، دي صورة محمد صلاح بعلم مصر".

وأضاف، أن الألماني يورجن كلوب كانت آخر مباراة له مع الريدز أمس الأحد، وقام بحضن محمد صلاح وسط حالة من الحزن على رحيله من تدريب الريدز.

أكمل: "كل واحد يرفع علم بلده، الصورة دي فخر محمد صلاح رفع علم بلده اللي مفيش غيره، دا محمد صلاح اللي كلنا بنعرفه، دلوقتي عرفنا ليه بيكرهوا صلاح أو أي حد بيحب مصر أو يدافع عنها، لجان التنظيم الإخواني المجرم بيكرهوا أي حد بيحب بلده".

وأشاد موسى باللاعب المصري حول موقفه الرائع في نهاية الموسم وظهوره بعلم مصر، معقبًا: "مستنينك يا صلاح الماتش الجاي مع المنتخب، علشان حلم التأهل لمونديال 2026".