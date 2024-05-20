أزمة الطلاب المصريين في قرغيزستان.. وزيرة الهجرة توضح التطورات وآخر المستجدات



كتب- حسن مرسي:

كشفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها الجندي، آخر التطورات والمستجدات فيما يتعلق بالطلبة المصريين المحتجزين في قرغيزستان عقب الأحداث الدامية التي وقعت في الحرم الجامعي لإحدى الجامعات هناك.

وأفادت الوزيرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء، عبر فضائية CBC، بأنه من مجموع ثمانية طلبة مصريين كانوا محتجزين لدى السلطات القرغيزية، فقد تم بالفعل إطلاق سراح أربعة منهم، مضيفة بأنه يجري العمل على تحرير الأربعة المتبقين خلال الساعات القليلة القادمة.

كما أضافت الوزيرة بأن إجمالي عدد الطلبة المصريين الدارسين في قرغيزستان يبلغ قرابة 1200 طالب، وقد جرى التواصل بشكل فوري مع وزارة الخارجية المصرية وسفراء مصر في الخارج للتأكد من سلامة هؤلاء الطلاب والسيطرة على الوضع من قبل قوات الأمن القرغيزية.

وطمأنت الوزيرة سها الجندي أهالي الطلاب المصريين بأن وزارتها تتابع الموقف عن كثب، مؤكدة أنه لا يوجد حتى اللحظة الحالية أي مطالبات للطلبة أو أوليائهم بالعودة إلى جمهورية مصر العربية جراء ما حدث في الجامعة.

ويأتي تصريح الوزيرة في إطار الاستجابة للاستغاثات والشكاوى المتكررة التي وردت إلى الوزارة من بعض أولياء أمور الطلاب المصريين في قرغيزستان، والذين طلبوا التدخل للوقوف على طبيعة الوضع وضمان أمن وسلامة أبنائهم.