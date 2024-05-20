‎تدريب الصحفيين والمصورين بمؤسسة أونا على الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا بالتعاون مع وان افرا

تصوير- علاء أحمد:

‎عقدت منظمة "وان افرا" تدريبات صحفية لبعض المحررين ورؤساء الأقسام والقطاعات بمؤسسة أونا للإعلام والتي تتضمن مجموعة مواقع "مصراوي، ويلا كورة ، والكونسلتو، وشيفت" حول استراتيجيات السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي والتنوع والاشراك والمساواة الجندرية ، وذلك بالتعاون مع برنامج النساء في الأخبار التابع للمنظمة.

‎ركزت التدريبات حول الذكاء الاصطناعي وأهم الأدوات التي يجب أن يتعلمها الصحفي خلال مسيرته المهنية وكيفية التحقق عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي من حجم المعلومات الموجود في الفضاء الإلكتروني ، وذلك من خلال عمرو عراقي مدرب الذكاء الاصطناعي .

‎فيما قدم خالد البرماوي الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي جلسة مكثفة حول استراتيجيات السوشيال ميديا وكيفية تحقيق الأرباح من خلالها، وتمت مناقشة أهمية السوشيال ميديا في توسيع دائرة تأثير الصحفيين وزيادة وصولهم إلى الجمهور. وتم تقديم استراتيجيات فعالة لتحقيق الأرباح من خلال منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تسويق المحتوى والإعلانات وكذلك تطوير الصفحات الشخصية.

‎كما قدمت إليج نون مديرة الشراكات بالمؤسسات الصحفية بالمنطقة العربية ببرنامج النساء في الأخبار جلسة مكثفة حول التنوع والإشراك والمساواة الجندرية في المحتوى الصحفي .

وحرص الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام على عقد جلسة مع دلال سعود مديرة برنامج النساء في الأخبار بالمنطقة العربية ومسؤولي منظمة "وان افرا" حول كيفية تعظيم الشراكة مع البرنامج والخطط المرتقبة للتدريبات الصحفية الخاصة باحتياجات المؤسسة في الفترة القادمة، وكذلك الجلسات المرتقبة لرؤساء التحرير في المنطقة العربية وكيفية مواجهة التحديات الحالية للإعلام في ظل عصر الذكاء الاصطناعي.