ربنا عرفوه بالعقل أم بالعلم؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل بشأن: "هو ربنا عرفوه بالعقل ولا بالعلم؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المُذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: " العلم هو العقل، قال تعالى: (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ)، كل شيء له آية تدل علي العقل، ربنا عرفناه بالعقل، ولذلك العقل هو مناط التكليف، والعقل هو لما ادخل بقى في في دايرة التكاليف".

وتابع: "والاقي فى التكاليف حاجة اسمها العله فيها تعبدية غير معقوله المعنى أيضا، العقل سوف يرشدني إلى أنه قد قصر أو اتمها".