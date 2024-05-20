إعلان

BBC

ربنا عرفوه بالعقل أم بالعلم؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)

07:39 م الإثنين 20 مايو 2024

الشيخ أحمد وسام

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل بشأن: "هو ربنا عرفوه بالعقل ولا بالعلم؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المُذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: " العلم هو العقل، قال تعالى: (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ)، كل شيء له آية تدل علي العقل، ربنا عرفناه بالعقل، ولذلك العقل هو مناط التكليف، والعقل هو لما ادخل بقى في في دايرة التكاليف".

وتابع: "والاقي فى التكاليف حاجة اسمها العله فيها تعبدية غير معقوله المعنى أيضا، العقل سوف يرشدني إلى أنه قد قصر أو اتمها".

أحمد وسام العلم العقل العقيدة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"اتصالات النواب" توصي بإلزام الحكومة بسلامة الركاب عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي

إعلان

إعلان

* هبوط كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين
* مصيره في يد سيدتين.. التحفظ على الفنان عباس أبو الحسن بالشيخ زايد