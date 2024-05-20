"مصراوي" يحصد جائزتين من جوائز الصحافة المصرية

كتب- عمرو صالح:

حصد الزميلان محمد الصاوي وسامح غيث جائزتين من جوائز الصحافة المصرية عن عامي 2022- 2023 التي نظمتها نقابة الصحفيين.

وحصل الزميل محمد الصاوي على الجائزة الثانية عن عام 2022 عن تحقيق بعنوان"تصريح قتل"..الوفاة طبيعية..كيف يتحول تصريح الدفن لتصريح قتل.

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بينما حصل الزميل سامح غيث، على الجائزة الثانية عن عام 2023 عن تحقيق بعنوان "حلب التمويل المدعوم..مشروعات وهمية تلتهم الدعم الحكومي للتنمية.

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وكان مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية قد أعلن نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية نسختى 2022م و2023م، وأسماء الفائزين فى المسابقة بعد انتهاء لجان تحكيم المسابقة من أداء عملها، ووضع حيثيات اختيارها للأعمال الفائزة.

وأكد محمود كامل وكيل النقابة المشرف العام على المسابقة أنه سيتم نشر الأعمال الفائزة وحيثيات اختيار لجان التحكيم لها على موقع النقابة والصفحات الخاصة بالنقابة على مواقع التواصل الاجتماعى

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