"النواب" يوافق على منحة لقومي حقوق الإنسان بـ 1.2 مليون جنيه

القاهرة أ ش أ:

وافق مجلس النواب على الطلب المقدم من السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقبول المنحة المقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) بمبلغ مليون و200 ألف جنيه مصري، بغرض التعاون والشراكة في تنفيذ أنشطة المجلس القومي لحقوق الإنسان المتعلقة بمجال الصحة والحقوق الإنجابية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.