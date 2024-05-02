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السيسي: حرصنا على تعزيز الحوار وتوفير بيئة عمل سليمة

01:02 م الخميس 02 مايو 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد فتحي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه حرص منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لتوفير بيئة عمل سليمة.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، أن هناك جهدا خارقا لعمال مصر لإعادة بناء البنية التحتية في مصر.

ووجه الرئيس، تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة من أجل مصر، كما وجه بإنشاء مركز تدريب متكامل يكون قادرا على تدريب العمال والشباب وفق متطلبات سوق العمل.

كما وجه الرئيس باستمرار العمل على تمكين ذوي الهمم من العمل، بالإضافة إلى تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال، من خلال حملات تفتيشية على المنشآت لضمان حقوقهم.

وشهد الرئيس السيسي، احتفالية عيد العمال، بحضور لفيف من كافة فئات الشعب.

كما شهد الاحتفال الوزراء ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات السياسية والحزبية، بحضور ممثلي العاملين في كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي توفير بيئة عمل سوق العمل
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