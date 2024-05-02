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وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان مسجد محمد فريد خميس بالعاشر من رمضان غدا

12:51 م الخميس 02 مايو 2024

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدا، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان.

وكلف وزير الأوقاف، الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم وكيل مديرية الشرقية بإلقاء خطبة الجمعة غدا ٣ مايو ٢٠٢٤م بعنوان: "أمانة العامل والصانع وإتقانهما"، من مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ومن المقرر أن ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الفضائية والخاصة، غدا، شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف العاشر من رمضان مسجد محمد فريد
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