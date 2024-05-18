إعلان

BBC

لميس الحديدي تحذر من موجة الحر الحالية: تجنبوا التعرض لأشعة الشمس

10:28 م السبت 18 مايو 2024

لميس الحديدي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- داليا الظنيني:

حذرت الإعلامية لميس الحديدي، من ارتفاع درجات الحرارة في ظل الموجة الحارة التي تضرب مصر حاليًا، حيث تتجاوز الأربعين درجة في العديد من المحافظات، بما في ذلك القاهرة.

عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أعربت لميس عن قلقها الشديد تجاه محافظات الصعيد والجنوب، حيث تصل درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

ووجهت الحديدي، نصيحة للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصةً أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، كما شددت على أهمية شرب كميات كبيرة من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم وتجنب الإصابة بالجفاف.

يأتي تحذير "الحديدي"، في ظل توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع المقبل، مع توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 43 درجة في جنوب الصعيد، حيث دعت الهيئة المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من آثار الحرارة الشديدة، والالتزام بتعليمات السلامة العامة.

اقرأ أيضا :

ننشر 26 قائمة بمواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية

عودة نقص الدواء وألبان الأطفال.. تفاصيل تحرك برلماني عاجل لضبط الأسواق وارتفاع الأسعار

لن نراه في مصر.. البحوث الفلكية: كسوف حلقي للشمس في هذا التوقيت

لميس الحديدي هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أعرق شوارع "الجيزة".. 40 صورة ترصد شارع جامعة الدول العربية بعد تطويره

إعلان

إعلان

"ممنوع دخول السناجل".. تعرف على شروط حفل كاظم الساهر في مصر
مساران متبقيان.. كيف سينتهي صراع "أبو تريكة" وآخرين مع قوائم الإرهاب؟
تغطية خاصة.. مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا (صور وفيديوهات)