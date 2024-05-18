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مدبولي: رصدنا نماذج لشباب واعد في الصعيد قادر على تقديم خدمات ويتم تصديرها للخارج

08:33 م السبت 18 مايو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي في فعاليات قمة Rise up للشركا

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إننا رصدنا نماذج لشباب واعد في صعيد مصر قادر على تقديم خدمات بل ويتم تصديرها للخارج.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في فعاليات قمة "Rise up" للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير: فخور بما تم تحقق في مجال ريادة الأعمال خلال السنوات الماضية.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قمة Rise up للشركات الناشئة فى المتحف المصرى الكبير.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قمة Rise up للشركات الناشئة قمة رايز أب 2024 المتحف المصري الكبير
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