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مدبولي: نستهدف تحقيق طفرة حقيقة لتشجيع الاستثمارات الموجهة إلى الشركات الناشئة

06:51 م السبت 18 مايو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية دعم ورعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة في جميع مراحلها.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في فعاليات قمة "Rise up" للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير: تسعى الدولة انطلاقًا من هذا الدور في تنفيذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تحقيق طفرة حقيقة لتشجيع ودعم الاستثمارات الموجهة إلى الشركات الناشئة وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات هذا القطاع، وتوفير بيئة ملائمة لرواد الأعمال وملف ريادة الأعمال والإبتكار؛ لأهمية هذا القطاع.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قمة Rise up للشركات الناشئة فى المتحف المصرى الكبير.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشركات الناشئة قمة رايز أب 2024 المتحف المصري الكبير قمة Rise up للشركات الناشئة
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