مدبولي: قطاع ريادة الأعمال ضخ استثمارات تخطت الـ2 مليار دولار في 4 سنوات



كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تعي أهمية النهوض بقطاع ريادة الأعمال والذي ساهم خلال الـ4 سنوات السابقة في ضخ استثمارات تخطت الملياري دولار.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في فعاليات قمة "Rise up" للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير: تسعى الدولة لتقديم كامل الدعم والحوافز لهذا القطاع وتطوير السياسات الخاصة به لتواكب سرعة وتيرة نموه.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: أثق بأن رواد الأعمال بأفكارهم المبتكرة لديهم القدرة على خلق حلول للنهوض بقطاعات الدولة ذات الأهمية ومنها الصناعة والزراعة والاتصالات والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا بكل أشكالها؛ بما يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة وضخ المزيد من النقد الأجنبي ويثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر وقوة عقول وابتكار شبابها الواعد.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قمة Rise up للشركات الناشئة فى المتحف المصرى الكبير.



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