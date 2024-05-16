حدث في 8 ساعات| الرئيس السيسي يشارك في القمة العربية.. ومصر ترفض طلبات إسرائيلية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدورة العادية الـ 33 لاجتماع جامعة الدول العربية على مستوى القمة في العاصمة البحرينية المنامة، كما أكد مصدران أمنيان مصريان إن القاهرة رفضت مقترحًا إسرائيليًا للتنسيق بين البلدين لإعادة فتح معبر رفح

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

150 أتوبيسًا.. السياحة تكشف تفاصيل برامج الحج البري

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، عن قرب إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة ببرامج الحج البري للموسم هذا العام.

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بمشاركة مصر والسعودية.. 5 صور من التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7)

اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7) بمشاركة عناصر من القوات البحرية لمصر والسعودية والأردن واليمن وجيبوتي والذي استمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية.

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بالصور.. الصحة تُغلق 4 مراكز "جلدية وليزر" في مدينة نصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، إغلاق 4 منشآت خاصة "جلدية وليزر" مخالفة، بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

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السيسي: إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها وتراوغ في مفاوضات وقف إطلاق النار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر بينما تنخرط مع الأشقاء والأصدقاء في محاولات جادة ومستميتة لإنقاذ المنطقة من السقوط في هاوية عميقة، فإنها لا تجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة في إنهاء الاحتلال ومعالجة جذور الصراع عبر حل الدولتين.

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السيسي: حرب غزة مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار وتجويع شعب كامل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القمة العربية تنعقد في ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا فما بين التحديات والأزمات المعقدة في العديد من دولنا إلى الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

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بـ25 كاميرا ودرون.. الانتهاء من الترتيبات النهائية لنقل نهائي الكونفدرالية

اختتمت الهيئة الوطنية للأعلام برئاسية حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الترتيبات اللازمة لنهائي بطوله الكونفدرالية المقامة يوم الأحد المقبل بستاد القاهرة الدولي لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وزراء ومسؤولين.. 60 صورة من جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعدد من الوزراء والمسئولين جنازة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، اليوم الخميس، من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة العصر.

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بخصوص معبر رفح.. رويترز: مصر رفضت طلبات إسرائيلية

قال مصدران أمنيان مصريان إن القاهرة رفضت مقترحًا إسرائيليًا للتنسيق بين البلدين لإعادة فتح معبر رفح وإدارة عملياته المستقبلية، وفقًا لوكالة رويترز البريطانية.

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توجيه حكومي بتحديد السلع التي تسهم في ارتفاع معدلات التضخم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال ترأسه اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، أنه يتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجهود المبذولة لخفض أسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية، بعد الإجراءات التى اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، التي تضمنت توفير النقد الأجنبي، والإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجمارك.

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