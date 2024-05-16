مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق

إقبال كبير من المواطنين لليوم الثاني على المحطات الجديدة بالخط الثالث

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، جنازة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، اليوم الخميس، من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة العصر.

كان مجلس الوزراء، نعى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، الذي وافته المنية أمس الأربعاء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: «لقد فقدنا زميلا عزيزا، قدم للوطن مجهودات عديدة في مختلف المهام التي أسندت إليه، وأسهم بخبرته في متابعة تنفيذ العديد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي».