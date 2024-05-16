إعلان

BBC

مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق

06:12 م الخميس 16 مايو 2024
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (3)
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (2)
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (4)
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (5)
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (6)
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (1)
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (8)
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (9)
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (7)
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (11)
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (12)
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (10)
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (13)
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (14)

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، جنازة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، اليوم الخميس، من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة العصر.

كان مجلس الوزراء، نعى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، الذي وافته المنية أمس الأربعاء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: «لقد فقدنا زميلا عزيزا، قدم للوطن مجهودات عديدة في مختلف المهام التي أسندت إليه، وأسهم بخبرته في متابعة تنفيذ العديد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي».

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء جنازة الدكتور هشام عرفات مسجد السيدة نفيسة وزير المالية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بـ25 كاميرا ودرون.. الانتهاء من الترتيبات النهائية لنقل نهائي الكونفدرالية

إعلان

إعلان

بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب بحلول تعاملات مساء الخميس؟
بزيادة 69 قرشا.. قفزة بسعر الدولار بنهاية التعاملات اليوم في 9 بنوك