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BBC

السيسي: حرب غزة مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار وتجويع شعب كامل

03:17 م الخميس 16 مايو 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد فتحي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القمة العربية تنعقد في ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا فما بين التحديات والأزمات المعقدة في العديد من دولنا إلى الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في القمة العربية بدورتها الـ33، أن هذه اللحظة الفارقة تفرض على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين، الأول: مسار السلام والاستقرار والأمل، أو مسار الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة.

وأشار إلى أن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه والسعي لتهجيرهم قسريا واستيطان أراضيهم وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية.

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